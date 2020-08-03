Здравоохранение

В ЦРБ Жирновского района Волгоградской области – новый главврач

Здравоохранение 03.08.2020 14:07
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03.08.2020 14:07


Сегодня к исполнению своих обязанностей приступила главный врач ГУЗ «Жирновская ЦРБ» Марина Чернышкова. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, Марина Чернышкова в 2007 году окончила Волгоградский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело». В 2017 году прошла профессиональную подготовку в Нижегородской государственной медицинской академии Минздрава России на курсе "Организация здравоохранения и   общественное здоровье".
Марина Чернышкова девять лет работала в медучреждениях Волгограда врачом-терапевтом. В 2017 году приехала на работу в Жирновскую центральную районную больницу, где с 2018 года и по настоящее время работала в должности заместителя главного врача по медицинской части.
Кандидатура Марины Чернышковой утверждена экспертным советом по вопросам кадровой политики при региональном комитете здравоохранения.
Ранее Жирновскую ЦРБ с 2017 года возглавлял Юрий Сергеев.

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