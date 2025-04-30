В Волгограде «Бессмертный полк» пройдёт в составе расчётов Парада Победы





9 мая в Волгоградской области акция «Бессмертный полк» состоится в особом формате. Как сообщает ИА «Высота 102», по решению оперштаба традиционного многотысячного шествия в 2025 году не будет. При этом память воинов-защитников почтят на Параде Победы. Об этом рассказал сегодня на встрече с ветеранами губернатор Андрей Бочаров.

– Прошу поддержать предложение о проведении акции «Бессмертный полк» в составе расчетов Военного парада. Фотографии красноармейцев и моряков пронесут по площади Павших борцов юнармейцы, – подчеркнул глава региона.

Отметим, по информации руководителя, также в праздничные дни фотографии героев Великой Отечественной войны будут транслировать на видеоэкранах и рекламных конструкциях в городе-герое Волгограде. Кроме того, все желающие смогут принять участие во всероссийском онлайн-шествии «Бессмертного полка». Для этого необходимо заполнить анкету ветерана на специальном сайте.

Фото из архива ИА «Высота 102»