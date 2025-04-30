Расследования

Драка трех молодых волгоградцев попала на видео: один из них в реанимации

Расследования 30.04.2025 16:02
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30.04.2025 16:02


В Волгограде полиция задержала 17-летнего и 18-летнего жителей областного центра, избивших 19-летнего прохожего на остановке общественного транспорта «Юность» в Краснооктябрьском районе. Как сообщает V102.RU, потерпевший был доставлен в больницу №25 с тяжелой травмой головы. 



По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, инцидент произошел 25 апреля вечером. Между молодыми людьми случайно вспыхнул словесный конфликт, в ходе которого двое приятелей нанесли множество ударов руками и ногами в область головы и тела своему оппоненту. 

Камеры видеонаблюдения, установленные на остановке, зафиксировали драку. Судая по кадрам, предоставленным полицейскими, роковым стал удар одного из подростков ногой в верхнюю часть туловища пострадавшего. Потеряв равновесие 19-летний парень упал и ударился головой об асфальт. Когда вокруг него стали собираться прохожие, двое других участников инцидента поспешили покинуть место происшествия. 

Сотрудниками МВД личности участников потасовки были установлены. Оба волгоградца задержаны.  

– В настоящее время следственными органами возбуждено уголовное дело, – пояснили в региональном главке МВД. 


В СУ СК России по Волгоградской области уточнили, что задержанные подозреваются по ч3 ст.111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

– В настоящее время с фигурантами проводятся следственные действия. Краснооктябрьским районным судом в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – прокомментировали в СУ СКР. 

Известно, что пострадавший молодой человек в настоящее время в тяжелом состоянии находится в больнице. По не подтвержденным официально данным, это житель Городищенского района Волгоградской области. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: СУ СК России по Волгоградской области 

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