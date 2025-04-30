В Камышине разыскивают голубоглазого парня в черной куртке





В городе Камышине Волгоградской области волонтеры третьи сутки ищут 27-летнего Владислава Смирнова. Как сообщили V102.RU в поисково-спасательном отряде «Оберег», мужчина нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 182, нормального телосложения, голубе глаза, русые волосы.

В день исчезновения Владислав был одет в черную куртку, темно-серую спортивную кофту, черные спортивные штаны и того же цвета кроссовки с белой подошвой.

Если вы знаете о местонахождении Владислава Смирнова или видели его, волонтеры просят обратиться по телефонам: 8 (906) 171-02-02 или 102.

Фото: «Оберег» / t.me