«Ваше поручение выполнено»: Андрей Бочаров рассказал ветеранам о встрече с Путиным





30 апреля губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров пообщался с представителями ветеранского сообщества. Как сообщает ИА «Высота 102», глава региона рассказал участникам об итогах состоявшейся накануне встречи с президентом Владимиром Путиным.

- Ваше поручение выполнено. Передал нашему Президенту В.В. Путину слова искренней поддержки фронтовиков, ветеранов, участников специальной военной операции и членов семей наших боевых товарищей, наших земляков – бойцов отряда «Бессмертный Сталинград», выполняющих сейчас задачи специальной военной операции, жителей Волгоградской области и поблагодарил за его поддержку и непосредственное участие в развитии Волгоградской области, - приводит слова руководителя пресс-служба администрации.

Также губернатор отметил, что главой государства принято решение о присвоении Международному аэропорту Волгоград названия «Сталинград».

- Решение Президента нашей страны имеет по-настоящему историческое значение и направлено на увековечение Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг., - подчеркнул Андрей Бочаров.

Фото из архива ИА «Высота 102»