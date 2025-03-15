16-летней волгоградке с редчайшей болезнью закупили лекарство на десятки миллионов





Волгоградские врачи спасли жизнь подростку с редчайшим заболеванием и закупили для девушки дорогостоящее лекарство, которое она должна принимать пожизненно. Как рассказали ИА «Высота 102» в облкомздраве, 16-летняя жительница Волгоградской области заболела внезапно. Сначала у нее начала неметь левая нога, а затем она потеряла чувствительность всего тела. В итоге девочка перестала ходить и стоять. Волгоградские врачи спасли жизнь подростку с редчайшим заболеванием и закупили для девушки дорогостоящее лекарство, которое она должна принимать пожизненно. Как рассказали ИА «Высота 102» в облкомздраве, 16-летняя жительница Волгоградской области заболела внезапно. Сначала у нее начала неметь левая нога, а затем она потеряла чувствительность всего тела. В итоге девочка перестала ходить и стоять.

В приемный покой областной детской клинической больницы девушка поступила в крайне тяжелом состоянии. На МРТ были выявлены признаки поражения спинного мозга от пояснично-крестцового отдела до продолговатого мозга, где расположены дыхательный, сосудодвигательный и кардиоингибиторный центры. Их поражение ставило под угрозу жизнь пациентки.Врачи провели срочную телеконсультацию с медиками Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, по рекомендации специалистов которого началась немедленная гормональная терапия. Одновременно в Москву для подтверждения предварительного диагноза была направлена кровь пациентки.Опасения волгоградских врачей оправдались: у девушки диагностировали оптиконейромиелит — редчайшее воспалительное заболевание аутоиммунной природы, встречающееся в клинической практике у одного из миллиона человек. В Волгоградской области она стала первым ребенком с такой патологией.Ребенка спасали в реанимации, а затем ее перевели в неврологическое отделение для восстановительного лечения. Юной пациентке прописали дорогостоящие лекарство, один флакон которого стоит 9 млн рублей. Препарат уже закуплен комитетом здравоохранения Волгоградской области и его девочка будет принимать пожизненно.Подросток уже прошла курс реабилитации в федеральной клинике, а также два курса комплексного мультидисциплинарного восстановления в Волгоградской областной детской клинической больнице.Все жизненно важные функции у девочки восстановились. Она ходит и ведет привычный образ жизни.