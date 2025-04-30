Сети горячего водоснабжения осовременили на западе Волгограда





В Дзержинском районе Волгограда «Концессии теплоснабжения» завершили строительство циркуляционного трубопровода от ЦТП к дому №19 на улице 8-й Воздушной Армии. Как сообщает ИА «Высота 102», ранее на данном участке сетей так называемой «обратки» горячего водоснабжения не было. Также рабочие заменили на объекте старые трубы горячего водоснабжения и отопления.

– Работы стартовали в марте 2025 года. В общей сложности в итоге на данном участке проложено и заменено около 1500 метров трубопровода, – рассказали в ресурсоснабжающей организации. – Специалисты подрядной организации установили бетонные блоки-основания, на которые впоследствии уложили новые трубы. 28 апреля сотрудники «Концессий теплоснабжения» подключили к системе новые участки трубопроводов ГВС. А в ближайшие дни в систему переврежут и новые трубы отопления.





Циркуляционный трубопровод обеспечит непрерывное движение воды от центрального теплового пункта к домам, что исключит застаивание и остывание ресурса. Отметим, что при возведении МКД в Волгограде такие трубопроводы предусматривались ранее проектами далеко не везде.

– Работы по восстановлению и строительству обратных трубопроводов ГВС к многоквартирным домам являются важным направлением деятельности «Концессий теплоснабжения». В ближайшее время специалисты приступят к строительству циркуляционных трубопроводов сразу к двум многоквартирным домам в Тракторозаводском районе, – уточняют в компании.

Фото: Концессии теплоснабжения