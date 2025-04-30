Авиалесоохрана озвучила тревожный прогноз по Волгоградскому региону





Волгоградская область – единственный субъект Южного федерального округа, который вошел в «тревожный» прогноз Авиалесоохраны на предстоящий месяц. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральную организацию, в Волгограде и области в мае очень высоки риски возникновения лесных пожаров.

Как уточнили информагентству в пресс-службе Авиалесоохраны, в связи теплой и сухой погодой в Волгоградской области возможны превышения среднемноголетних показателей пожарной опасности. Исключения составляют лишь северная и центральная части Волгоградского региона.

Впрочем, уточняют специалисты, прогноз рисков еще не означает обязательного возникновения чрезвычайных ситуаций в связи с природными пожарами.

– Во многом пожарная обстановка на природных территориях зависит не только от условий погоды, но и от соблюдения гражданами правил пожарной безопасности в лесах, в степях, на землях сельхозназначения, в населенных пунктах, вдоль дорог, в дачных сообществах, а также от оперативности обнаружения и тушения возникающих палов травы, природных нелесных и лесных пожаров, – уточняют в организации. –Практически 100% всех природных пожаров весной возникают из-за человеческого фактора: палов сухой травы, непотушенных костров, брошенных окурков и т.д. Если граждане будут добросовестно выполнять правила пожарной безопасности, то на природных территориях не будет возникать источников огня для возникновения природных пожаров.

Напомним, что в Волгоградской области в связи с жаркой весной противопожарный сезон объявлен губернатором Андреем Бочаровым досрочно – с 20 марта.