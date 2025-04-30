Два вида бензина подорожали в Волгоградской области

Экономика 30.04.2025 20:39
0
30.04.2025 20:39
В Волгоградской области вновь выросли цены на два вида бензина и дизтопливо. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росстат, АИ-92 подорожал за неделю на 2 копейки – до 57,15 рубля за литр. Средняя стоимость АИ-95 выросла на столько же – 63,48 рубля.Цена АИ-98 осталась прежней – 84,95 рубля. Этот вид бензина не дорожает уже вторую неделю, правда, перед этим его стоимость подскочила сразу более, чем на рубль. А дизтопливо за неделю подросло в цене на 1 копейку – 68,47 рубля.
Плакать хочется: в Волгоградской области цены на лук взлетели на 14%30.04.2025 21:15
Экономика 30.04.2025 21:15
Банк РФ: резкое подорожание кофе и рыбы повлияло на инфляцию в Волгоградской области30.04.2025 13:06
Экономика 30.04.2025 13:06
В Волгоградской области зарегистрировано около 185 тысяч самозанятых30.04.2025 12:25
Экономика 30.04.2025 12:25
Волгоградские несушки поразили рекордной яйценоскостью29.04.2025 19:41
Экономика 29.04.2025 19:41
«Настроены получить хороший урожай»: директор агрофирмы «Раздолье» – о планах на новый сезон29.04.2025 14:34 Реклама
Экономика 29.04.2025 14:34 Реклама
В Волгоградской области стало 275,5 тыс. предпринимателей28.04.2025 19:02
Экономика 28.04.2025 19:02
Жители Волгоградской области ввели в эксплуатацию 2240 домов28.04.2025 14:57
Экономика 28.04.2025 14:57
В ФАС озаботились стоимостью шашлыка в преддверии майских праздников28.04.2025 13:23
Экономика 28.04.2025 13:23
Завод ВОЛМА в ЛНР увеличивает объемы производства25.04.2025 10:00 Реклама
Экономика 25.04.2025 10:00 Реклама
Эксперты прогнозируют рост рынка сбережений в России на 20%24.04.2025 17:16
Экономика 24.04.2025 17:16
Номера в волгоградских мотелях резко подорожали перед майскими24.04.2025 16:18
Экономика 24.04.2025 16:18
Когда ждать «кредитный ренессанс» в России, рассказали эксперты24.04.2025 14:45
Экономика 24.04.2025 14:45
Волгоградстат назвал два овоща-рекордсмена по подорожанию24.04.2025 06:47
Экономика 24.04.2025 06:47
Дизтопливо в Волгоградской области подорожало на 2 копейки23.04.2025 21:25
Экономика 23.04.2025 21:25
«Красный октябрь» повышает надежность агрегатов благодаря новому токарному оборудованию22.04.2025 12:03 Реклама
Экономика 22.04.2025 12:03 Реклама