Опубликован график работы ГАИ на майских в Волгограде





ГУ МВД России по Волгоградской области сообщило график работы подразделений по вопросам миграции и Госавтоинспекции в период майских праздников. Как сообщает ИА «Высота 102», в отличие от большинства россиян, которым предстоит отдыхать в общей сложности восемь дней, сотрудники полиции готовятся нести службу 3 и 10 мая.

Подразделения по вопросам миграции примут волгоградцев:

3 мая – в режиме рабочей субботы, согласно графика приема граждан;

10 мая – с 9.00 до 13.00 час.

Получить госуслуги в подразделениях Госавтоинспекции можно в те же дни по графику: