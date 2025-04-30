Опубликован график работы ГАИ на майских в Волгограде

ГУ МВД России по Волгоградской области сообщило график работы подразделений по вопросам миграции и Госавтоинспекции в период майских праздников. Как сообщает ИА «Высота 102», в отличие от большинства россиян, которым предстоит отдыхать в общей сложности восемь дней, сотрудники полиции готовятся нести службу 3 и 10 мая.
Подразделения по вопросам миграции примут волгоградцев:
- 3 мая – в режиме рабочей субботы, согласно графика приема граждан;
- 10 мая – с 9.00 до 13.00 час.
Получить госуслуги в подразделениях Госавтоинспекции можно в те же дни по графику:
- 3 и 10 мая в режиме рабочей субботы с 8.00 до 16.00 час.