Общество

Опубликован график работы ГАИ на майских в Волгограде

Общество 30.04.2025 19:32
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30.04.2025 19:32


ГУ МВД России по Волгоградской области сообщило график работы подразделений по вопросам миграции и Госавтоинспекции в период майских праздников. Как сообщает ИА «Высота 102», в отличие от большинства россиян, которым предстоит отдыхать в общей сложности восемь дней, сотрудники полиции готовятся нести службу 3 и 10 мая.

Подразделения по вопросам миграции примут волгоградцев:  

  •  3 мая – в режиме рабочей субботы, согласно графика приема граждан; 
  • 10 мая – с 9.00 до 13.00 час.

Получить госуслуги в подразделениях Госавтоинспекции можно в те же дни по графику:

  •  3 и 10 мая в режиме рабочей субботы с 8.00 до 16.00 час.

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