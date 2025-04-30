Общество

Волжский комбинат выплатил 4 млн руб. из-за «всплывшего» фальсификата

Общество 30.04.2025 19:16
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30.04.2025 19:16


АО «Молсыркомбинат «Волжский» доплатил налог на добавленную стоимость в размере более 4 миллионов рублей. Поводом стало обнаружение фальсифицированной молочной продукции в социальных учреждениях и торговых сетях Волгоградской области. В связи с этим предприятие добровольно уточнило свои налоговые обязательства по налогу за добавленную стоимость на сумму более 4 млн рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в межрегиональном управлении Россельхознадзора, где были выявлены данные факты, ведомство обратилось в областную прокуратуру с запросом о проведении проверки. Также материалы были направлены в налоговую инспекцию.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 908 «Об утверждении перечней кодов видов продовольственных товаров и товаров для детей, облагаемых НДС по налоговой ставке 10 %» налогоплательщик вправе применять пониженную ставку налога при реализации молочных продуктов без заменителя молочного жира. В случае реализации товаров, не включенных в указанный перечень, например, молокосодержащих продуктов, продукции с заменителем молочного жира, применяется налоговая ставка в размере 20%.

В феврале 2025 года прокуратурой с привлечением специалистов территориального управления была проведена проверка деятельности данного предприятия. Также была проанализирована информация о поступающем сырье и производстве молочной продукции в компоненте «Меркурий» ФГИС «ВетИС». В результате проверки на предприятии выявлены нарушения требований ветеринарных правил и технических регламентов, в том числе нарушения прослеживаемости молочных продуктов.

За выявленные нарушения юридическое и должностные лица молсыркомбината привлечены к административной ответственности по ч. 1. ст. 14.43 и ч. 2 ст. 10.8 КоАП РФ.

Материалы проверки, свидетельствующие о фактах производства продукции с заменителем молочного жира, переданы в налоговый орган.

Фото V102.RU (архив)

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