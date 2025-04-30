Экономика

В Волгоградской области зарегистрировано около 185 тысяч самозанятых

Экономика 30.04.2025 12:25
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30.04.2025 12:25


В Волгоградской области растет число самозанятых. Как сообщили V102.RU в УФНС России по региону, в настоящее время специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» применяют около 185 тысяч человек. 

- При этом с начала года их количество выросло почти на 6%, а их суммарный доход увеличился на 16% и достиг 67,1 млрд рублей. Сумма налога, уплаченного самозанятыми, составила 2,3 млн рублей, - рассказали в ведомстве.

Напомним, что зарегистрироваться можно несколькими способами:

- через мобильное приложение ФНС России «Мой налог»,

- через вэб-кабинет «Мой налог», размещенный на сайте ФНС России (без скачивания мобильного приложения).

Если у гражданина уже есть доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», то для регистрации понадобится только ИНН и пароль от личного кабинета.

После установки мобильного приложения «Мой налог» необходимо выбрать режим регистрации «Через ЛК физического лица», затем подтвердить свой номер мобильного телефона и отметить регион осуществления деятельности. В случае отсутствия доступа к личному кабинету можно использовать логин и пароль от Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Также можно зарегистрироваться с использованием паспорта. В данном случае в мобильном приложении «Мой налог» необходимо отсканировать паспорт гражданина Российской Федерации и сделать собственную фотографию. Процесс регистрации очень прост и сопровождается разъяснениями и подсказками на каждом этапе.

Подробная информация о режиме налогообложения для самозанятых содержится в разделе «Налог на профессиональный доход».

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