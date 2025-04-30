Проткнутый могильной оградой пес пошел на поправку

Пес, которого спас сотрудник волгоградского центра «Дино» Татик, идет на поправку после перенесенной операции. Видео с собакой, которая едва не погибла на кладбище, опубликовано в соцсетях зооцентра, передает V102.RU.
Бездомыша в вольере регулярно навещает его спаситель. Пес, наверное, впервые в жизни узнал, что такое собачий корм и вкусняшки. Ведь на кладбище от голода он ел оставленные на могилках яйца и конфеты.
Напомним,
проткнутую могильной оградой собаку увидела одна девушка, которая пришла на кладбище. Пес пытался перепрыгнуть ограждение, но наткнулся на острый штырь. Сколько он провисел вниз головой, неизвестно. Татик сначала усыпил несчастное животное, а потом отвез его в ветеринарную клинику, где собаке зашили рану. Сейчас она находится на реабилитации в отдельном вольере в зооцентре.
Видео зооцентра «Дино» t.me