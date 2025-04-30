В Волгограде появились «Трамваи Победы»





С 1 мая в волгоградских трамваях стартует социальный проект «Трамвай Победы». На улицы города уже вышли стилизованные тематические трехсекционный трамвай 71-932 «Невский» и односекционный 71-911ЕМ «Львенок», которые перевозят пассажиров по линии скоростного трамвая и на маршруте №2.

Социальный проект «Трамвай Победы» реализуется в Волгограде по инициативе одного из ведущих производителей электротранспорта в России ООО «ПК Транспортные системы» совместно с крупнейшим оператором транзитной видеорекламы ООО «Первое Маршрутное Телевидение» при поддержке администрации города. Проект направлен на сохранение исторической памяти в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.





Проект будет работать на улицах Волгограда восемь месяцев. За это время «Трамваи Победы» преодолеют тысячи километров, а их пассажирами станут сотни тысяч волгоградцев и гостей города, для которых будут транслироваться видеоролики о памятных событиях и героизме местных жителей в дни Сталинградской битвы и Великой Отечественной войны.