Путин не исключил переименования Волгограда в Сталинград





Владимир Путин считает возможным возвращение Волгограду названия Сталинград. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ТАСС, на эту тему он высказался на встрече с участниками марафона «Знание.Первые».





Глава государства прокомментировал эту тему в ответ на предложение одного из участников встречи.

- Это жители должны решать. Подумаем. Надо у жителей спросить, - сказал президент.

Владимир Путин при этом подчеркнул, что надо выяснить мнение большинства волгоградцев.

- Я подумаю, хорошо, - добавил Президент России.



Напомним, накануне, 29 апреля Владимир Путин во время визита в Волгоград удовлетворил просьбу ветеранов и участников СВО о переименовании аэропорта Волгограда в «Сталинград».

