



Данные об инфляции в марте 2025 года опубликовало волгоградское отделение банка РФ. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на аналитический доклад, в сфере продовольствия рост цен в первом весеннем месяце составил 0,47% по отношению к февралю, а за 12 месяцев – 9,51%. Данные об инфляции в марте 2025 года опубликовало волгоградское отделение банка РФ. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на аналитический доклад, в сфере продовольствия рост цен в первом весеннем месяце составил 0,47% по отношению к февралю, а за 12 месяцев – 9,51%.

Среди наиболее подорожавших продуктов оказался кофе. Причина – неурожай в странах-производителях. За год подорожание оказалось выше уровня инфляции – 13,59%. Выросла в цене рыба из-за сокращения объема вылова в связи с погодными аномалиями. Кроме того, сократился импорт рыбной продукции в регион. В итоге за год стоимость рыбы выросла на 14,61%. В то же время подешевели овощи в связи с тем, что у волгоградских аграриев уменьшились расходы на отопление и содержание теплиц благодаря теплой погоде в феврале-марте. Например, стоимость огурцов за 12 месяцев снизилась на 2,49%. Среди наиболее подорожавших продуктов оказался кофе. Причина – неурожай в странах-производителях. За год подорожание оказалось выше уровня инфляции – 13,59%. Выросла в цене рыба из-за сокращения объема вылова в связи с погодными аномалиями. Кроме того, сократился импорт рыбной продукции в регион. В итоге за год стоимость рыбы выросла на 14,61%. В то же время подешевели овощи в связи с тем, что у волгоградских аграриев уменьшились расходы на отопление и содержание теплиц благодаря теплой погоде в феврале-марте. Например, стоимость огурцов за 12 месяцев снизилась на 2,49%.

В то же время цены на непродовольственные товары повысились меньше всего. Инфляция в этой отрасли составила 0,59% по сравнению с февралем и 11,82% за 12 месяцев. На эту тенденцию повлияло подорожание печатных изданий из-за повышения стоимости полиграфических услуг, транспортировки и хранения. В то же время повысились цены на моющие и чистящие средства, парфюмерию и косметику. Подешевели в марте телерадиотовары, электроника и бытовая техника. На этой тенденции сказалось укрепление рубля, произошедшее с начала года, а также постепенное снижение спроса из-за охлаждения потребительского кредитования. В целом за 12 месяцев телевизоры снизились в цене на 3,76%, пылесосы –на 4,28%, а электрочайники подешевели на 5,53%. Цены на иностранные легковые автомобили тоже уменьшились. На площадках у дилеров скопились запасы новых автомобилей. Это отразилось на динамике их стоимости. При этом из-за увеличившегося ранее утилизационного сбора новые иномарки за год подорожали на 1,31%. В то же время ценыповысились меньше всего. Инфляция в этой отрасли составила 0,59% по сравнению с февралем и 11,82% за 12 месяцев. На эту тенденцию повлияло подорожание печатных изданий из-за повышения стоимости полиграфических услуг, транспортировки и хранения. В то же время повысились цены на моющие и чистящие средства, парфюмерию и косметику. Подешевели в марте телерадиотовары, электроника и бытовая техника. На этой тенденции сказалось укрепление рубля, произошедшее с начала года, а также постепенное снижение спроса из-за охлаждения потребительского кредитования. В целом за 12 месяцев телевизоры снизились в цене на 3,76%, пылесосы –на 4,28%, а электрочайники подешевели на 5,53%. Цены на иностранные легковые автомобили тоже уменьшились. На площадках у дилеров скопились запасы новых автомобилей. Это отразилось на динамике их стоимости. При этом из-за увеличившегося ранее утилизационного сбора новые иномарки за год подорожали на 1,31%.

Но заметнее всего инфляция в сфере услуг – 0,79% по сравнению с февралем и 11,91% за год. Аналитики отметили, что вклад в ускорение инфляции в данной отрасли внесли цены на услуги пассажирского транспорта. В частности, снижение числа рейсов волгоградского аэропорта и сокращение количества обслуживаемых направлений привело к повышению стоимости билетов на самолет. Также среди причин роста цен увеличение затрат перевозчиков на обслуживание авиапарка. В результате накопленный за 12 месяцев прирост цен в целом на услуги пассажирского транспорта составил 14,12%. Подорожали в том числе услуги организаций культуры. Они перенесли в стоимость билетов возросшие расходы на заработную плату сотрудникам и аренду помещений. Но заметнее всего инфляция– 0,79% по сравнению с февралем и 11,91% за год. Аналитики отметили, что вклад в ускорение инфляции в данной отрасли внесли цены на услуги пассажирского транспорта. В частности, снижение числа рейсов волгоградского аэропорта и сокращение количества обслуживаемых направлений привело к повышению стоимости билетов на самолет. Также среди причин роста цен увеличение затрат перевозчиков на обслуживание авиапарка. В результате накопленный за 12 месяцев прирост цен в целом на услуги пассажирского транспорта составил 14,12%. Подорожали в том числе услуги организаций культуры. Они перенесли в стоимость билетов возросшие расходы на заработную плату сотрудникам и аренду помещений.

За последние 12 месяцев посещение музея или выставки подорожало на 10,36%. Цены на телекоммуникационные услуги в марте не изменились. Но из-за существенного повышения тарифов на сотовую связь в ноябре прошлого года прирост цен за 12 месяцев оказался значительным (18,12% на телекоммуникационные услуги в целом). Тогда с целью повышения скорости и качества связи компании обновляли в регионе оборудование, а дополнительные расходы перекладывали в стоимость услуг. За последние 12 месяцев посещение музея или выставки подорожало на 10,36%. Цены на телекоммуникационные услуги в марте не изменились. Но из-за существенного повышения тарифов на сотовую связь в ноябре прошлого года прирост цен за 12 месяцев оказался значительным (18,12% на телекоммуникационные услуги в целом). Тогда с целью повышения скорости и качества связи компании обновляли в регионе оборудование, а дополнительные расходы перекладывали в стоимость услуг.

В то же время эксперты отметили, что цены в Волгоградской области в марте выросли меньше, чем в целом по стране. В то же время эксперты отметили, что цены в Волгоградской области в марте выросли меньше, чем в целом по стране.





Фото V102.RU