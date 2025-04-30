Фроловский городской суд в Волгоградской области обязал местного жителя, осужденного за кражу 4,2 миллиона рублей у участника СВО, компенсировать причиненный преступлением материальный вред и вернуть похищенную сумму, сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона.

Согласно материалам дела, мужчины приходятся друг другу двоюродными братьями. В октябре 2024 года Волжский городской суд признал родственника виновным в мошенничестве, совершенном в отношении участника спецоперации. Тогда было установлено, что двоюродный брат украл с банковского счета военнослужащего 4,2 миллиона рублей. Теперь он должен вернуть эту сумму, а также компенсировать моральный ущерб, который суд оценил в 50 тысяч рублей.

Установлено, что из-за обмана родственника участник СВО потерял все свои средства, которые ему перечислили в качестве денежного довольствия и иных выплат, связанных с несением службы в зоне СВО по мобилизации, а также за полученное ранение в ходе боевых действий.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.