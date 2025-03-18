Врачи заново «собрали» ногу волгоградке после падения с высоты

Врачи-травматологи 25-ой больницы в Волгограде спасли жизнь местной жительнице, которая поскользнулась и выпала из окна 5-го этажа во время мытья окон, передает V102.RU.

Как сообщили в этом медицинском учреждении, после падения волгоградку в критическом состоянии доставили в больницу. После обследования у женщины диагностировали многочисленные травмы. Первым делом медики остановили внутреннее кровотечение и стабилизировали состояние пациентки, которое было шоковым. Затем было принято решение о проведении операции. Она длилась несколько часов.

- Врачи выполнили сложнейшую операцию остеосинтеза многооскольчатого перелома бедренной кости с установлением интрамедуллярного штифта. Прогноз травматологи дают положительный: по мнению врачей, через несколько недель пациентка сможет передвигаться на костылях, через 6 месяцев после операции пациентка сможет ходить самостоятельно, - рассказали в больнице.

В медицинском учреждении отмечают, что спасти пациентку удалось, благодаря коллективной и слаженной работе волгоградских врачей.

Фото: ГУЗ «ГКБСМП 25»