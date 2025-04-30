Общество

В МБУ «Северное» приступают к ремонту «яслей»

Общество 30.04.2025 13:38
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30.04.2025 13:38


В пункте содержания бездомных животных волгоградского МБУ «Северное» приступают к ремонту вольеров, где содержатся самые маленькие питомцы. Работы стартуют сразу после майских праздников. 

- Эти вольеры у нас были построены самыми первыми, поэтому решено было начать с них, - рассказала главный ветеринарный врач МБУ «Северное» Гуля Горбунова. – Сейчас это так называемые «ясли» - здесь содержатся щенки. Вольеры имеют выход на «детскую площадку» - зону выгула для малышей. Но во время ремонта временно придется ограничить прогулки наших малышей – это и небезопасно для них, и погода стоит еще достаточно прохладная. 


Ранее в МБУ «Северное» уже объявляли о планах проведения ремонта всех вольеров. Для этого в необходимом количестве были закуплены стройматериалы. За время эксплуатации места содержания бездомных животных несколько обветшали и нуждаются в обновлении в том числе и из-за высокой проходимости – в год сюда попадают несколько тысяч питомцев. 


Только за четыре месяца этого года в муниципальном приюте процедуру отлова, стерилизации, вакцинации и возврата в среду прошли 900 животных. Нередко сюда попадают целыми «семьями»  - это мамы со щенками. 


По словам Гули Горбуновой, кормящих собак с малышами отловщики забирают в пункт содержания животных в первую очередь из соображений безопасности для горожан. Как правило, с территорий рынков, остановок общественного транспорта, магазинов и социальных учреждений, куда они стараются прибиться для добычи пропитания. Но  один из инстинктов собаки – защита своего потомства. И во избежание эксцессов мамам со щенками лучше находиться в изоляции. Когда малыши подрастут, они здесь же пройдут необходимые процедуры и уже не смогут воспроизводить потомство с тяжелой судьбой уличных животных.


Надо сказать, что именно в пункте содержания животных мамочки со щенками могут, наконец, не заботиться о том, где достать еду, благо, с кормами в пункте содержания животных проблем нет. Недавно муниципальное учреждение получило около 10 тонн качественного корма, которого должно хватить на целый год работы приюта. 


Напомним, как ранее сообщало V102.RU, в 2025 году в пункте содержания животных процедуру ОСВВ пройдут в общей сложности 2,5 тысячи бездомышей. Для более качественного проведения операций и обследований питомцев  учреждение закупило современный аппарат УЗИ. В приюте также продолжают работу над устройством бездомных собак в семьи. Волгоградцы могут выбрать себе здесь верного друга, в том числе и щенков, а беспородные собаки, как известно, оказываются самыми преданными своим хозяевам. 






Фото V102.RU

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