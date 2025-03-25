Здоровье

РПН назвал волгоградцам признаки осложнений после гриппа

Здоровье 25.03.2025 11:21
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25.03.2025 11:21


Количество случаев ОРВИ в Волгоградской области по сравнению с предыдущей неделей снизилось на  15%. Такие данные, передает V102.RU, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. 
Почти в два раза снизилось также количество школ, где вводился частичный карантин из-за болеющих школьников. Сейчас  такие меры действуют в 40 образовательных учреждениях. 
Заболеваемость COVID-19 в сравнении с прошедшей неделей также пошла на спад – снижение зафиксировано на уровне 12%. 
Однако по-прежнему грипп и другие инфекции атакуют жителей региона. Эпидемиологи фиксируют циркуляцию в том числе  РС-вируса, риновируса, коронавируса (HCoV), аденовируса, а также бактериальных возбудителей.
В РПН между тем предупреждают о возможных осложнениях после перенесенных простуд и гриппа. Волгоградцев должны насторожить такие факторы, как возвращение температуры после временного спада, длительный кашель, а также слабость, которая не проходит после пяти дней недомогания. 

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