Здоровье

Теперь рутина: федеральный оперштаб прекратил публиковать сводки по COVID-19

Здоровье 21.03.2025 18:11
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21.03.2025 18:11


В России остановили публикацию еженедельных сводок по количеству заболевших COVID-19. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на правительственный портал Объясняем.рф, такое решение связано с тем, что специалисты приравняли новую коронавирусную инфекцию к обычному ОРВИ.

- Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 стабилизировалась, вирус перешел в разряд сезонных заболеваний. Тем не менее Роспотребнадзор продолжит мониторинг эпидемиологической ситуации в стране в оперативном режиме,- говорится в официальном сообщении.

Отметим, статистика по заболеваемости коронавирусом публиковалась на правительственном сайте в разделе «Стопкоронавирус» с мая 2023 года. За минувший период были размещены 95 еженедельных сводок. Эта информация по-прежнему будет доступна посетителям.

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