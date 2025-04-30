Сказано – сделано: на картах «Яндекса» появился аэропорт «Сталинград»

Приложение «Яндекс Карты» выпустило обновление, где волгоградский аэропорт уже именуется «Сталинградом». Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на популярный сервис.

Так, отметим, что теперь на картах высвечивается два названия: привычное «аэропорт Волгоград (Гумрак) VOG» и новое - «Аэропорт Сталинград (Волгоград)».





Напомним, что волгоградскому аэропорту присвоено новое имя на основании Указа Президента России. 29 апреля с таким предложением к Владимиру Путину обратился губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Глава государство охотно поддержал инициативу, с которой, как уточнил глава волгоградского региона, к нему, обратились представители ветеранского сообщества и участники СВО.

В пресс-службе аэропорта позже уточнили, что новое наименование «Сталинград» будет использоваться лишь в медиапространстве, а географическое название аэропорта останется прежним.

Скриншот «Яндекс Карты»