Первую уникальную операцию по удалению тромба провели в Заволжье

В больнице Фишера спасли жизнь мужчине, который поступил на ранней стадии ишемического инсульта. Врачам удалось удалить тромб, чтобы избежать тяжелых осложнений.
Как рассказали ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, медики провели тромбоэкстракцию – это, когда через специальные катетеры к тромбу подводят инструмент для захвата тромба. Затем его удалили, одновременно восстанавливая кровоснабжение в области поражения.
Провести эту сложную операцию врачам позволило современное оборудование - рентгенхирургическая операционная, оснащенная аппаратом для рентгеновского просвечивания сосудов - ангиографом. Выполнил тромбоэкстракцию опытный врач, рентгенэндоваскулярный хирург Иван Шелеметьев.
После операции состояние мужчины стабилизировалось, в настоящее время врачи определяют тактику его дальнейшего лечения и реабилитации.
Отметим, такая операция была выполнена в Заволжье впервые.
Фото: Облздрав 34 /t.me