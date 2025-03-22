Здоровье

Первую уникальную операцию по удалению тромба провели в Заволжье

Здоровье 22.03.2025 08:25
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22.03.2025 08:25


В больнице Фишера спасли жизнь мужчине, который поступил на ранней стадии ишемического инсульта. Врачам удалось удалить тромб, чтобы избежать тяжелых осложнений.

Как рассказали ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, медики провели тромбоэкстракцию – это, когда через специальные катетеры к тромбу подводят инструмент для захвата тромба. Затем его удалили, одновременно восстанавливая кровоснабжение в области поражения.

Провести эту сложную операцию врачам позволило современное оборудование -  рентгенхирургическая операционная, оснащенная аппаратом для рентгеновского просвечивания сосудов - ангиографом. Выполнил тромбоэкстракцию опытный врач, рентгенэндоваскулярный хирург Иван Шелеметьев.

После операции состояние мужчины стабилизировалось, в настоящее время врачи определяют тактику его дальнейшего лечения и реабилитации.

Отметим, такая операция была выполнена в Заволжье впервые.

Фото: Облздрав 34 /t.me

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