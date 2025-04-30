



В России импортозамещение может охватить новую отрасль. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Парламентскую газету», 29 апреля на круглом столе в Общественной палате России эксперты призывали власти уделить дополнительное внимание подростковому контенту. Специалисты посетовали, что если в нижнем возрастном сегменте детской анимации отечественные студии уже успешно теснят иностранные произведения, то подростки вот уже несколько десятилетий воспитываются на зарубежных произведениях.

– Мультфильмы – наиболее эффективный воспитательный формат, поскольку сочетает в себе и картинку, и слово. Более 70% мам и пап хотят, чтобы мультики не только развлекали, но и воспитывали детей. Порядка 88% респондентов отмечают влияние контента на становление характера и личности ребенка, – привела статистику на круглом столе директор Национальной родительской ассоциации Лариса Санатовская.

При этом отечественные производители мультипликации во многом отстранились от подростковой аудитории, сконцентрировавшись на контенте для дошкольников и семейных полнометражных произведениях.

В свою очередь, ещё один участник круглого стола, директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев, также обратил внимание собравшихся на то, что на легальном российском рынке отечественная анимация, транслирующая традиционные ценности, фактически отсутствует.

– Подростковый контент практически ушел с легального рынка, дети заполняют пустоту как могут, ищут в сети пиратские анимационные сериалы или фильмы, а их содержание невозможно урегулировать. Дошкольники смотрят видео, которые прививают правильные ценности, но затем вся эта воспитательная работа просто может сойти на нет, – подчеркнул руководитель.

Отметим, на сегодняшний день специалисты отмечают недофинансирование отечественных анимационных проектов. В 2024 году на эти цели было направлено лишь 7% от государственных субсидий кинематографу. Кроме того, не хватает отрасли и кадров. Также эксперты сетуют, что вслед за японским аниме российских зрителей активно захватывают и китайские дунхуа. Буквально несколько недель назад компания «ВКонтакте» приобрела права на распространение 2000 единиц анимационных произведений из Поднебесной.

Фото из архива ИА «Высота 102»