Shaman похвастался в соцсетях встречей с Александрой Пахмутовой





Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, перед выступлением на сцене Большого театра в Москве встретился с волгоградским композитором Александрой Пахмутовой. Как сообщает V102.RU, кадры встречи артист выложил в своих соцсетях.





Исполнитель поделился со своими фанатами, что перед его выступлением в театре ему удалось осуществить свою давнюю мечту – познакомиться с живой легендой.

- Сегодня впервые выступил на сцене Большого театра, где исполнил свою песню «Моя Россия», а перед выступлением Александра Николаевна пригласила меня к себе в гримерную комнату познакомиться. Это была моя давняя мечта, которая, наконец, осуществилась, - написал исполнитель.

Видео: SHAMAN / t.me