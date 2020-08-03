В Волгоградской области от коронавируса никто не выздоровел





За минувшие сутки в Волгоградской области от коронавирусной инфекции никто не выздоровел, а количество смертей выросло. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирс.рф, за минувшие сутки от COVID-19 умер один человек. Общее число летальных случаев достигло 65. По данным оперативного штаба региона, скончался 81-летний житель Волгограда. Мужчина не сразу обратился за медицинской помощью. Через неделю, когда его самочувствие ухудшилось, он вызвал "скорую помощь". У волгоградца диагностировали COVID-19 с двухсторонней пневмонией. У пациента также были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.

Коронавирус за сутки был диагностирован у 97 жителей региона.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекцией в Волгоградской области заразились 9425 человек. На данный момент излечились от COVID-19 уже 5645 человек.



