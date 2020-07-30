Затонувший под Волгоградом «Баламут» нанес ущерб экологии на 82 миллиона рублей





Межрегиональным управлением Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям во взаимодействии с Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратурой и АО «Волгоградский речной порт» установлен факт загрязнения акватории Волга в границах Краснослободска Среднеахтубинского района из-за затопления дебаркадера «Баламут» на участке акватории по левому берегу Волги. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, двум собственникам причала направлены уведомления о составлении протокола об административном правонарушении. Кроме того, рейдовое обследовании территории с отбором проб воды и донных отложений показало, что водному объекту в результате затопления дебаркадера нанесен ущерб в размере 82,4 миллиона рублей. Собственникам причала предложили возместить нанесенный экологии вред добровольно. В противном случае ведомство намерено обратиться в суд с этими требованиями.

Между тем, напомним, еще осенью прошлого года Волгоградская транспортная прокуратура потребовала от собственников судна убрать причал из акватории. Требования надзорного органа удовлетворил Центральный районный суд. Еще тогда в прокуратуре обращали внимание на то, что размещение дебаркадера в акватории реки осуществляется в отсутствие договора водопользования, а дебаркадер находится в негодном техническом состоянии, создающем предпосылки к затоплению и причинению ущерба окружающей среде. В конечном итоге он так и затонул.

На фото: осенью прошлого года "Баламут" еще держался на плаву из последних сил.