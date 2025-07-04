Общество

Новую систему оплаты за отопление утвердили в Волжском

Общество 04.07.2025 10:28
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04.07.2025 10:28


В городе Волжском Волгоградской области, который является вторым по численности в регионе, утвердили новую систему оплаты за отопление, которая начнет действовать с 1 января 2026 года, передает V102.RU со ссылкой на администрацию города.

Переход на оплату отопления по фактическому потреблению утвердила Волжская городская дума. 

- Вместо текущей системы 1/12 (равные платежи круглый год с последующей корректировкой) будет применяться система 1/7 – оплата только в отопительный сезон по показаниям приборов учета, - пояснили в мэрии.

Граждане, чьи расходы на ЖКУ будут превышать 22% дохода, смогут оформить субсидии в МФЦ. Также к качестве меры поддержки для граждан будет предоставляться рассрочка платежа, если рост платежа произойдет более чем на 25%.

В администрации Волжского отметили, что новая система исключит ежегодные корректировки платежей, но увеличит нагрузку в зимний период. 

- Жители смогут выбрать удобный вариант оплаты с учетом предусмотренных мер поддержки, - заверяют местные власти.

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