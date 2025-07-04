Спорт

Полузащитник Михаил Мальцев вернулся в волгоградский «Ротор»

Спорт 04.07.2025 14:51
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04.07.2025 14:51


Полузащитник Михаил Мальцев сегодня, 4 июля, подписал контракт с сине-голубыми до конца сезона 2025/2026. По данным пресс-службы клуба, Мальцев стал 13-м новичком команды в летнее трансферное окно.

Напомним, Михаил уже защищал цвета «Ротора» в минувшем розыгрыше Первой лиги, в котором волгоградцы заняли девятое место. 24-летний  футболист, находившийся тогда в аренде из московской «Родины», в 32 играх  отличился четыре раза и сделал пять результативных передач. По окончании сезона Мальцев вернулся в столичный клуб, но теперь он снова будет выступать за сине-голубых в предстоящем первенстве.

Фото: СК «Ротор» /vk.com (архив)

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