Полузащитник Михаил Мальцев вернулся в волгоградский «Ротор»

Полузащитник Михаил Мальцев сегодня, 4 июля, подписал контракт с сине-голубыми до конца сезона 2025/2026. По данным пресс-службы клуба, Мальцев стал 13-м новичком команды в летнее трансферное окно.
Напомним, Михаил уже защищал цвета «Ротора» в минувшем розыгрыше Первой лиги, в котором волгоградцы заняли девятое место. 24-летний футболист, находившийся тогда в аренде из московской «Родины», в 32 играх отличился четыре раза и сделал пять результативных передач. По окончании сезона Мальцев вернулся в столичный клуб, но теперь он снова будет выступать за сине-голубых в предстоящем первенстве.
Фото: СК «Ротор» /vk.com (архив)