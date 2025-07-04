Компания мигрантов под камерой обчистила ПВЗ Wildberries в Волгограде





В Центральном районе Волгограда компания мигрантов обокрала пункт выдачи Wildberries. Вечером 3 июля четверо иностранцев пришли в пункт ПВЗ по адресу: ул. Рокоссовского, д. 38а, где пытались забрать покупку. Однако, узнав, что необходимо оплатить товар, решили его стащить.







- Я считаю, что это вопиющий случай. Узнав о том, что товар не оплачен, они попросили девочку, которая работает у нас на выдаче, помочь им привязать карту к приложению. Они очень долго ее выматывали, всячески отвлекали. В результате это всё растянулось на довольно продолжительное время. Однако оплатить заказанные для автомобиля колонки они так и не смогли, - рассказала журналистам совладелец ПВЗ.

Изначально в пункте выдачи было ещё два сотрудника, однако под конец рабочего дня они ушли домой, уточняет хозяйка ПВЗ. Дождавшись этого момента, мигранты и поспешили обчистить площадку.

- Под конец молодые люди вспомнили, что у них есть QR-код на ещё одну покупку. Вели они себя вызывающе, кричали, подгоняли нашу сотрудницу. Орали, мол, давай быстрее-быстрее. Когда компания ушла, вскрылось отсутствие колонок. Начали смотреть камеры, оказалось, что, пока наша сотрудница искала их второй товар, один из мужчин утащил коробку, - подчеркнула женщина.

Стоимость украденной стереосистемы составляет 5 тыс. рублей. Но владельцы ПВЗ больше переживают не столько из-за денег, сколько из-за того, что оставленное без должного наказания поведение мигрантов может привести к совершению ими и других преступлений.

- Сегодня планируем с мужем пойти в полицию и написать заявление о краже. Сейчас работаем с владельцами соседнего магазина. Хотим у них попросить кадры с камер уличного видеонаблюдения. Есть шанс, что преступники приехали к нам на машине, а её номер мог оказаться запечатлён, - подытожила волгоградка.

Фото и видео: владельцы ПВЗ