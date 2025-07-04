Происшествия

Волгоградских пенсионеров взяли в оборот «контрразведчики»

Происшествия 04.07.2025 13:55
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04.07.2025 13:55


Полиция предупреждает об участившихся случаях обмана пожилых волгоградцев мошенниками, которые представляются теперь сотрудниками ассоциации военной контрразведки. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, на этот раз от действий злоумышленников пострадала 75-летняя жительница Советского района Волгограда.

Пенсионерке позвонила якобы сотрудница этой ассоциации, напугав тем, что компетентные органы начали в отношении нее проверку в связи с тем, что со счетов пожилой женщины финансируются деятельность запрещенных организаций. Волгоградке заявили, что необходимо «задекларировать» все сбережения. Для этого деньги велели передать курьеру.

Испуганная пенсионерка сделала так, как ей сказали. Ее не смутил тот факт, что за деньгами к ней приехала такая же перепуганная женщина преклонных лет. 

– В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к преступлению, – сообщили в Главке.

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