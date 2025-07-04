Общество

Город Котельниково готовится к новому этапу развития

Общество 04.07.2025 11:18
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04.07.2025 11:18


Перспективы и этапы строительства новых социальных объектов в Котельниково обсудили первый заместитель губернатора Волгоградской области Александр Дорждеев, председатели комитетов правительства региона, заместитель генерального директора Фонда Мельниченко Екатерина Манжула, глава Котельниковского района Сергей Тыщенко, глава города Котельниково Андрей Федоров, директор по персоналу градообразующего предприятия ЕвроХим-ВолгаКалия Иван Коляда.

Ближайшей по времени задачей станет строительство новых спортивных комплексов, один из которых появится на территории жилого района «Дубовая роща», построенного для семей работников.


Гремячинский горно-обогатительный комбинат возводит для своих работников многоквартирные дома и коттеджи комфорт-класса, в которые новички приезжают сразу семьями – соответственно, крайне востребованы современные детские сады. Этот вопрос будет решен после строительства и открытия в «Дубовой роще» детских дошкольных учреждений, рассчитанных на 245 юных котельниковцев.

Важной частью жилого района «Дубовая роща» станет школа. Строительство и оснащение учебного заведения на 1000 мест планируется производить по современным нормам и самым современным оборудованием. Более того, со временем в «Дубовой роще» планируется создать образовательный кластер, так как рядом с детскими садами и школой будет построен горно-химический техникум на 1000 мест с общежитием и спортивным комплексом. Ожидается, что образование в техникуме будет востребованным не только среди котельниковцев, но и жителей других районов области и даже регионов.


В программу развития включены и объекты здравоохранения. Новую больницу и поликлинику планируется построить в пешей доступности не только от домов «Дубовой рощи», но и от других кварталов города Котельниково.

Котельниковскому району остро необходим ремонт участка автомобильной дороги «Волгоград-Октябрьский-Котельниково-Зимовники-Сальск» на участке от Гремячинского ГОКа до города Котельниково. На этом участке планируется построить новую качественную дорогу, на которой хватит места автобусам, большегрузным фурам и легковому транспорту.


Участники совещания обсудили строительство в Котельниково культурно-досугового центра на 500 мест со зрительным залом и помещениями для детских секций и кружков, а также других объектов социальной и инженерной инфраструктуры города Котельниково.

Отметим, что все соцобъекты будут строиться и открываться для всех без исключения котельниковцев.

Фото: Иван Старков

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