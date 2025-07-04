Услуги такси снова резко взлетели в цене в Волгограде и области

Сегодня, 4 июля, волгоградцы, которые по различным причинам решили воспользоваться такси, столкнулись с резким подорожанием цен на эту услугу. Как сообщили V102.RU горожане, стоимость за поездку выросла в 2-3 раза еще накануне.

– Если раньше поездка от дома до аэропорта мне обходилась в обычные дни в среднем 350 рублей, то сегодня такси в этом направлении стоит больше тысячи рублей. За эконом просят 1058 рублей, комфорт – еще дороже, – негодуют жители, проживающие в Дзержинском районе Волгограда.

Примечательно, что добраться утром в центр из этого района стоило больше 700 рублей, тогда как в обычные дни цена в два раза меньше.

Напомним, что в Волгоградской области 3-5 июля проходит всероссийский смотр достижений АПК. В город на Волге прибывает большое количество гостей. Вполне вероятно, что стоимость услуги выросла в связи с проведением мероприятий. На такую тенденцию жители Волгограда уже неоднократно обращали внимание.

Информагентство обратилось за комментарием в пресс-службу «Яндекс Такси», однако на момент публикации ответа не поступало.