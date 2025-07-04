Общество

Услуги такси снова резко взлетели в цене в Волгограде и области

Общество 04.07.2025 15:29
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04.07.2025 15:29


Сегодня, 4 июля, волгоградцы, которые по различным причинам решили воспользоваться такси, столкнулись с резким подорожанием цен на эту услугу. Как сообщили V102.RU горожане, стоимость за поездку выросла в 2-3 раза еще накануне. 

Если раньше поездка от дома до аэропорта мне обходилась в обычные дни в среднем 350 рублей, то сегодня такси в этом направлении стоит больше тысячи рублей. За эконом просят 1058 рублей, комфорт – еще дороже, – негодуют жители, проживающие в Дзержинском районе Волгограда. 

Примечательно, что добраться утром в центр из этого района стоило больше 700 рублей, тогда как в обычные дни цена в два раза меньше.

Напомним, что в Волгоградской области 3-5 июля проходит всероссийский смотр достижений АПК. В город на Волге прибывает большое количество гостей. Вполне вероятно, что стоимость услуги выросла в связи с проведением мероприятий. На такую тенденцию жители Волгограда уже неоднократно обращали внимание. 

Информагентство обратилось за комментарием в пресс-службу «Яндекс Такси», однако на момент публикации ответа не поступало. 

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