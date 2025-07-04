Любимец женщин Сергей Безруков приехал в Волгоград и снял видео на берегу Волги





Российский актер Сергей Безруков поделился своими впечатлениями от прогулки по набережной Волгограда и открывшихся его взору видов. Артист выложил в своих соцсетях видео с признаниями в особой любви к могучей Волге.





- Здравствуй, родная Волга. Где бы я ни был, в какой город бы я ни приехал, где протекает Волга, – это все мои родные города. Везде, где она протекает, чувствую мощь родной реки, – поделился артист эмоциями на видео и одарил подписчиков широкой улыбкой на фоне волгоградского речпорта.

Как сообщает ИА «Высота 102», Сергей Безруков приехал в город со спектаклем «Хулиган.Исповедь», повествующим о трагической судьбе великого русского поэта Сергея Есенина. Первый показ спектакля прошел накануне, 3 июля, еще один состоится сегодня в Волгоградской филармонии.

Сергей Безруков исполняет главную роль в этой постановке.

Видео: Сергей Безруков / vk.com