Администрация Волгограда прокомментировала ситуацию с угрозой сноса кроп-арены в пойме реки Царица. Как сообщили V102.RU в мэрии в ответ на редакционный запрос, у владельца сооружения закончился срок аренды.

– По данным, имеющимся в распоряжении муниципалитета, данный участок относится к категории земель, государственная собственность на которые не разграничена. Ранее комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области предоставил участок в аренду хозяйствующему субъекту. По окончании арендных отношений региональное ведомство уведомило владельца объекта о необходимости освободить участок, – сообщили в администрации.





Ранее сообщалось, что на 9 июля назначено заседании комиссии, которая рассмотрит вопрос о сносе самовольно установленных объектов на территории Центрального района. В их числе надувное сооружение (без вывески) площадью 966 кв. м., расположенное на земельном участке в парке «Раздолье» по адресу: ул. Краснознаменская, 3а. Речь идет о кроп-арене, которая используется как многофункциональное концертно-выставочное пространство для проведения мероприятий различного формата.

– В связи с тем, что в установленный срок собственник не освободил участок, региональное ведомство обратилось в администрацию Центрального района для решения вопроса освобождения данной территории. В соответствии с установленным порядком, вопрос законности размещения объекта будет рассмотрен соответствующей комиссией, о дате и времени ее заседания собственник объекта информируется в установленном порядке, – пояснили ситуацию в администрации города. – В случае если владелец нестационарного сооружения не предъявит документов, подтверждающих законность размещения объекта, комиссия будет обязана признать его подлежащим демонтажу. В этом случае хозяйствующему субъекту предоставляется пять рабочих дней для демонтажа объекта своими силами, после этого срока муниципалитет получит правовые основания для демонтажа сооружения.

Отметим, что представители кроп-арены пока не комментировали случившееся. В социальных сетях этой площадки нет никакой информации о возможной отмене концертов, фестивалей и других мероприятий, которые расписаны до октября текущего года.