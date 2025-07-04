Общество

Юные участники «Поезда Памяти» узнали у волгоградских чемпионов секрет побед

Общество 04.07.2025 09:51
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04.07.2025 09:51


Накануне, 3 июля, Волгоград стал площадкой проведения международного патриотического проекта «Поезд Памяти». Более 200 победителей детских конкурсов и олимпиад на тему Великой Отечественной войны на главном стадионе нашего региона встретились и пообщались со знаменитыми волгоградскими спортсменами и чемпионами и призерами российских и международных соревнований - Алексеем Петровым, Алексеем Савостиным, Ульяной Клюевой и Максимом Бабаниным.

Отметим, «Поезд Памяти» является совместным культурно-образовательным проектом России и Беларуси, инициаторами которого стали главы Верхних Палат парламентов этих двух государств. «Поезд Памяти» впервые был организован в 2022 году. Задача проекта - ознакомление подростков с достоверными фактами о Великой Отечественной войне,  посещение старшеклассниками мест исторического значения, укрепление дружеских отношений между ними и получение наиболее полной информации о культурных традициях и отличительных особенностях разных народов.

«Поезд Памяти» 21 июня стартовал в Бресте, а затем отправился по белорусским и российским городам. 3 июля он приехал в Волгоград вместе с подростками из 15 стран бывших советских государств — России, Беларуси, Таджикистана, Туркменистана, Казахстана, Узбекистана и других. 


В рамках культурной программы дети посетили Аллею Героев, площадь Павших борцов, музей-панораму «Сталинградская битва» и Мамаев курган, где в год 80-летия Великой Победы почтили память погибших героев в сражении с фашистами. Но также ребят ожидала и спортивная составляющая, которая прошла на «Волгоград Арене». Неподдельный интерес у детей вызвало общение с  олимпийским чемпионом по тяжелой атлетике Алексеем Петровым, чемпионом Сурдлимпийских игр по легкой атлетике Алексеем Савостиным, бронзовым призером чемпионата мира и Европы по боксу Максимом Бабаниным и чемпионкой Европы и победительницей первенства мира по прыжкам в воду Ульяной Клюевой.

Ребята задавали именитым спортсменам самые разные вопросы - о пути и подготовке к большим победам, поиске мотивации, переживаниям, проблемам, поддержке близких и родных и главных достижениях в насыщенной карьере волгоградских чемпионов. Спикеры максимально откровенно ответили на все вопросы молодежной аудитории. 

   

После общения была сделана совместная фотография школьников со спортсменами. Также ребята вместе с чемпионами на большом экране посмотрели документальный фильм «Матч Победы», посвященный футбольной встрече, которая  состоялась 2 мая 1943 года на стадионе «Азот» в Бекетовке между местным «Динамо» и столичным «Спартаком». Хозяева тогда победили со счетом 1:0, а этот поединок имел важнейшее значение для возвращения к мирной жизни после сражений в Сталинградской битве.  

Особый восторг у молодых людей вызвала экскурсия на «Волгоград Арене». Дети получили возможность выйти на поле, где проходят главные футбольные баталии региона,  посидеть на скамейке запасных, заглянуть в  раздевалку волгоградского «Ротора», узнать интересные факты из 7-летней истории стадиона, который в 2018 году принимал на своей площадке матчи чемпионата мира. А проверить свои знания о футбольной истории Волгограда старшеклассники смогли в ходе общения с экскурсоводом. 

Вечером 3 июля юные гости города  отправились в новую точку маршрута, финалом которого станет Москва.

Фото: комитет физической культуры и спорта Волгоградской области /vk.com 

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