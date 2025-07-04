Волгоградцы за 5 месяцев проели в ресторанах и кафе 17 млрд рублей

Волгоградстат опубликовал очередной доклад об обороте общественного питания в регионе. По данным территориального органа госстатистики, за пять месяцев текущего года – за январь-май 2025 года – жители Волгограда и области потратили в кафе, ресторанах и других заведениях общепита в общей сложности 17 миллиардов рублей. Это на 16,1% больше, чем тот же период в 2024 году.

Согласно приведенным данным, чаще всего волгоградцы предпочитают перекусывать в заведениях, принадлежащих ИП – на долю малого предпринимательства приходится 68,1% потраченных волгоградцами средств, что в денежном выражении составляет 11,6 миллиарда рублей. Вклад крупного и среднего бизнеса составил 31,9%, или 5,4 млрд рублей.

В Росстате уточняют, что в масштабах ЮФО лидерами по обороту общественного питания являются Краснодарский край – 59,3 млрд рублей и Ростовская область – 36 млрд рублей с удельным весом 43,5% и 26,4% соответственно. Доля Волгоградской области составила всего 12,5%.