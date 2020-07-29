В Волгоградской области налогоплательщиков поддержали мораторием





В отношении 24 наиболее пострадавших в связи с распространением коронавирусной инфекции налогоплательщиков, применены нормы о моратории на возбуждение дел о банкротстве, сообщили ИА «Высота 102» в УФНС России по Волгоградской области. Речь идет о задолженности на сумму более чем 82,5 млн рублей.

«Налогоплательщики, на которых не распространяется действие моратория и в отношении которых налоговым органом подано заявление о банкротстве, в случае отсутствия финансовой возможности единовременно погасить задолженность, имеют возможность заключить мировое соглашение с налоговым органом, что позволит погасить задолженность перед бюджетом равными ежемесячными платежами в течение одного года.

В первом полугодии текущего года возможностью заключить мировое соглашение и получить в этой связи рассрочку по уплате задолженности по налогам воспользовались 5 налогоплательщиков с общей суммой задолженности 39 млн рублей.

По вопросам заключения мирового соглашения можно обращаться к заместителю начальника отдела обеспечения процедур банкротства УФНС России по Волгоградской области Романюк Юлии Николаевне по тел. 8 (8442) 74-29-71, в Межрайонную ИФНС России № 2 по Волгоградской области, а также в налоговые инспекции по месту регистрации налогоплательщика в отдел урегулирования задолженности и обеспечения процедур банкротства», - отметили в УФНС по Волгоградской области.



