В год пандемии бюджет Волгограда недополучил 200 млн рублей налогов





Поступления от налоговых и неналоговых доходов в бюджет Волгограда по итогам первого полугодия снизились почти на 220 млн рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на заключение КСП города к проекту изменений в казну, уменьшение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 2,6%. Всего в бюджет Волгограда по данным статьям за 6 месяцев поступило почти 8,1 млрд рублей.

В основном, казна города несет потери из-за снижения объема налоговых поступлений на 193 млн. В первую очередь, упали сборы по НДФЛ - на 174 млн рублей (-4,9%). Причинами стали увеличение суммы возврата налога по сравнению с соответствующим периодом прошлого года по имущественным и социальным налоговым вычетам, а также сокращение перечисления налога индивидуальными предпринимателями.

По акцизам на нефтепродукты бюджет не дополучил 19,1 млн рублей или 20,5%. Неналоговые доходы сократятся на 25 млн рублей, или на 1,3% за счет платы за размещение нестационарных торговых объектов. «Уменьшение связано с обращением субъектов малого и среднего предпринимательства на предоставление мер поддержки из-за пандемии», - отмечает контрольно-счетная палата.

Сегодня на заседании Волгоградской гордумы депутаты утвердили изменения в главный финансовый документ областного центра. Бюджет остался бездефицитным, его размер составил 22 млрд 850 млн рублей. Налоговые потери компенсированы за счет дополнительных субвенций из областной казны в объеме чуть более 2 млрд рублей. Общий объем безвозмездных поступлений из региона в итоге достиг 14,8 млрд рублей.

Свыше 500 млн рублей дополнительных ассигнований пойдут на обустройство территории Центральной набережной Волгограда, еще почти 410 млн - на программу благоустройства города, 251 млн – на расселение жильцов из аварийного фонда.

Как заявил председатель гордумы Владлен Колесников, ни одно расходное обязательство города социальной направленности в результате принятия поправок в бюджет не сокращается. «Бюджет по-прежнему остается социально ориентированным», - подчеркнул спикер представительного собрания.







