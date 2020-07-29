Здравоохранение

В Волгоградской области коронавирус не готов к отступлению

Здравоохранение 29.07.2020 11:58
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29.07.2020 11:58


88  случаев коронавируса выявлено в Волгоградской области за последние сутки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Правительства России стопкоронавирус.рф, количество погибших не изменилось - от COVID-19 скончался 61 житель региона.
Всего в Волгоградской области инфекцией с начала пандемии заболели 8957 человек, из которых 5314 выздоровели.

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