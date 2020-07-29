В Волгоградской области коронавирус не готов к отступлению





88 случаев коронавируса выявлено в Волгоградской области за последние сутки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Правительства России стопкоронавирус.рф, количество погибших не изменилось - от COVID-19 скончался 61 житель региона.

Всего в Волгоградской области инфекцией с начала пандемии заболели 8957 человек, из которых 5314 выздоровели.



