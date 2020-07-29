









42-летний житель Ворошиловского района задержан сотрудниками ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ по подозрения в вымогательстве автомобиля «BMW-520i» у волгоградца. Как сообщили ИА «Высота 102» в полиции, установлено, что гражданин , ранее неоднократно судимый и в мае текущего года в очередной раз освободившийся из мест лишения свободы за совершение особо тяжкого преступления, потребовал у 22-летнего жителя Волгограда передать ему машину стоимостью 950 тысяч рублей. Угрожая молодому человеку физической расправой , рецидивист выдвинул версию, что пока он находился в колонии, иномарка была куплена на деньги его супруги. Владелец автомобиля обратился в правоохранительные органы.





«Была разработана спецоперация, и на утро, когда в сопровождении пятерых сообщников вымогателя потерпевший оправился в МРЭО Дзержинского района для переоформления транспортного средства, у здания ГИБДД их уже ждали оперативники. При силовой поддержке бойцов спецподразделения Управления Росгвардии все пятеро были задержаны. Сделка не состоялась. В результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении вымогательства был задержан сам его организатор. В содеянном он не сознался, но по месту его жительства были проведены обыски, в результате которых изъяты предметы и документы, имеющие доказательное значение по уголовному делу», - рассказали в ГУ МВД по региону.

В настоящее время рецидивист-вымогатель находится под стражей. Его и соучастников проверяют на причастность к другим преступлениям, устанавливаются возможные потерпевшие.



