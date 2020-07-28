СОГАЗ-Мед: сезон аллергии набирает обороты

Здравоохранение 28.07.2020 17:59 Новости компаний
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28.07.2020 17:59 Новости компаний
С наступлением лета некоторым людям, страдающим аллергическими заболеваниями, приходится менять место проживания на некоторое время или вовсе переезжать. Порою выехать в место, рекомендованное врачом, нет возможности, а аллергия уже начала проявляться. Что же нужно знать при проявлении аллергических реакций рассказали читателям ИА «Высота 102» в компании «СОГАЗ-Мед».
Аллергия – одно из самых распространенных и опасных заболеваний, её рост отмечается во всем мире. Она может спровоцировать появление бронхиальной астмы, дать опасное осложнение в виде отека Квинке.
Если вы сталкиваетесь с аллергией впервые, то первым действием должно быть обращение к врачу-терапевту поликлиники, в которой вы получаете первичную медико-санитарную помощь. Он соберет необходимые сведения о болезни и факторах, которые могут служить причиной появления аллергической реакции, назначит необходимые исследования. После предварительного подтверждения диагноза о наличии аллергии примет решение о направлении к врачу-аллергологу для более углубленного обследования. В число таких обследований входит лабораторная диагностика аллергенного фактора.
Диагностику можно провести двумя способами:
- при помощи кожной пробы, когда на кожу наносят различные виды аллергенов и оценивают реакцию организма на них;
- проведение анализа крови на аллергены.
Направление на данное исследование выдает только врач-аллерголог (иммунолог), который обязан проинформировать вас о том, в каких именно медицинских организациях вы можете провести это исследование бесплатно. После того, как результат анализов будет получен, врач-аллерголог (иммунолог) назначит соответствующее лечение и даст медицинские рекомендации для дальнейших действий.
Необходимые документы для проведения исследования:
- направление врача-аллерголога (иммунолога);
- полис ОМС.
Обратите внимание: к аллергологу (иммунологу) на прием можно попасть, только имея направление от терапевта или педиатра. Если в поликлинике по прикреплению отсутствует требующийся узкий специалист, пациенту обязаны выдать направление в другое медицинское учреждение. При отказе в его выдаче следует обратиться в администрацию поликлиники или в свою страховую медицинскую организацию, телефон которой указан на полисе ОМС.
Помните, что все приемы врачей-специалистов и назначенные ими исследования, включая проводимые в других медицинских заведениях, по полису ОМС совершенно бесплатные!
При возникновении любого вопроса, связанного с получением медицинской помощи по полису ОМС (качество и сроки оказания медицинской услуги, порядка госпитализации при наличии направления, взимания денежных средств за медпомощь, предусмотренную программой ОМС и др.) не стесняйтесь обращаться к страховым представителям компании, в которой застрахованы. Позвоните по указанному на полисе телефону и вас соединят со страховым представителем, который не только подробно разъяснит ваши права, но и приложит все усилия для их восстановления в случае нарушения.
Генеральный директор АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» Толстов Дмитрий Валерьевич отмечает: «Каждый застрахованный должен знать, что страховая компания готова в любое время предоставить ему необходимую информацию, обеспечить реализацию его прав на своевременную, качественную и бесплатную медицинскую помощь, защитить его права, обеспечить при согласии индивидуальное сопровождение в случае тяжелого заболевания».
СОГАЗ-Мед напоминает - аллергия очень коварна и может проявиться в любой момент, даже если у вас нет аллергических заболеваний. Собираясь на отдых, на природу, особенно в незнакомые места, рекомендуем взять с собой антигистаминное (противоаллергическое) средство. Перед покупкой препарата проконсультируйтесь с вашим врачом, уточните у него, в каких случаях и как принимать препарат.
Справка о компании:
Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность с 1998 года
Региональная сеть СОГАЗ-Мед занимает 1-е место среди страховых медицинских организаций по количеству регионов присутствия, насчитывая более 1120 подразделений на территории 56 субъектов РФ и г. Байконур.
Количество застрахованных - более 42 млн человек.
СОГАЗ-Мед осуществляет деятельность по ОМС: контролирует качество обслуживания застрахованных при получении медпомощи в системе ОМС, обеспечивает защиту прав застрахованных граждан, восстанавливает нарушенные права граждан в досудебном и судебном порядке. В 2020 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности и качества услуг страховой компании «СОГАЗ-Мед» на уровне «А++» (наивысший, по применяемой шкале, уровень надежности и качества услуг в рамках программы ОМС). На протяжении уже нескольких лет СОГАЗ-Мед присваивается этот высокий уровень оценки.
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