Расследования 26.07.2020 10:28
0
26.07.2020 10:28
Непотушенный окурок стал причиной пожара, который произошел накануне на территории Дубовского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, виновник пожара задержан.
25 июня на территории Полунинского и Горнобалыклейского сельского поселения вспыхнула сухая растительность на общей площади 1000 га. В результате пожара сгорел нежилой деревянный дом и деревянная хозяйственная постройка в хуторе Полунино.
Сотрудники полиции проводили эвакуацию граждан, обеспечивали охрану общественного порядка и безопасности дорожного движения, оказывали необходимую помощь силам МЧС. Пожар был локализован, пострадавших нет. Специалисты установили причину пожара - неосторожное обращение с огнем, а полицейские приняли меры по установлению виновного лица. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска и участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Дубовскому району установили личность и задержали подозреваемого в возгорании. Им оказался 63-летний, ранее судимый работник местной фермы, житель с. Горный Балыклей. Мужчина сознался в содеянном. Подозреваемый пояснил, что во время выпаса скота он бросил непотушенный окурок сигареты на сухую растительность и позже заметил возгорание. Мужчина не стал ни тушить огонь, ни сообщать об этом специализированным службам; вместе с напарником они увели скот подальше от полыхающей степи.
По данному факту проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении в отношении подозреваемого административного производства, либо возбуждения уголовного дела по ст. 168 УК РФ – «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности».
Реклама
В Волгограде поймали участников нападения на федерального судью25.07.2020 17:10
Расследования 25.07.2020 17:10
В Саратове нашли тело волгоградца без головы25.07.2020 16:22
Расследования 25.07.2020 16:22
"Маска не спасла": в Волжском задержали разбойника за нападение на офис микрозаймов25.07.2020 10:40
Расследования 25.07.2020 10:40
В Волгограде ищут жертв похитительницы денег с банковских карт24.07.2020 16:41
Расследования 24.07.2020 16:41
Задержанного в Португалии дерзкого вымогателя осудили в Волгограде23.07.2020 17:17
Расследования 23.07.2020 17:17
Представлялся врачом и почтальоном: в Волгограде маньяка-педофила отправили за решетку надолго23.07.2020 11:31
Расследования 23.07.2020 11:31
В Волгограде расследовали дело о крупном мошенничестве в сфере страхования23.07.2020 11:17
Расследования 23.07.2020 11:17
В Волгограде разыскивают ушедшую две недели назад из дома девочку23.07.2020 10:26
Расследования 23.07.2020 10:26
Не осталось ни «Шиша»: в Волгограде конфисковали нелегальные сигареты22.07.2020 08:38
Расследования 22.07.2020 08:38
В Волгоградской области будут судить ночного похитителя нефти21.07.2020 15:53
Расследования 21.07.2020 15:53
В Волгограде столичная аферистка превратила 14 друзей в потерпевших21.07.2020 13:21
Расследования 21.07.2020 13:21
В Волгограде учредитель фирмы заказал школьнику поджог машины своей сотрудницы21.07.2020 09:30
Расследования 21.07.2020 09:30
Лже-полицейские отобрали у волгоградца машину и мотоцикл21.07.2020 09:12
Расследования 21.07.2020 09:12
Страшные таблетки продала худеющему волгоградцу девушка из Кубани20.07.2020 14:54
Расследования 20.07.2020 14:54
Москвич, ростовчанин и волгоградец избили фермера металлическими прутами20.07.2020 09:51
Расследования 20.07.2020 09:51
Реклама