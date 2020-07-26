



Непотушенный окурок стал причиной пожара, который произошел накануне на территории Дубовского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, виновник пожара задержан.

25 июня на территории Полунинского и Горнобалыклейского сельского поселения вспыхнула сухая растительность на общей площади 1000 га. В результате пожара сгорел нежилой деревянный дом и деревянная хозяйственная постройка в хуторе Полунино.

Сотрудники полиции проводили эвакуацию граждан, обеспечивали охрану общественного порядка и безопасности дорожного движения, оказывали необходимую помощь силам МЧС. Пожар был локализован, пострадавших нет. С пециалисты установили причину пожара - неосторожное обращение с огнем, а полицейские приняли меры по установлению виновного лица. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска и участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Дубовскому району установили личность и задержали подозреваемого в возгорании. Им оказался 63-летний, ранее судимый работник местной фермы, житель с. Горный Балыклей. Мужчина сознался в содеянном. Подозреваемый пояснил, что во время выпаса скота он бросил непотушенный окурок сигареты на сухую растительность и позже заметил возгорание. Мужчина не стал ни тушить огонь, ни сообщать об этом специализированным службам; вместе с напарником они увели скот подальше от полыхающей степи.

По данному факту проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении в отношении подозреваемого административного производства, либо возбуждения уголовного дела по ст. 168 УК РФ – «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности».



