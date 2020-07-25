В Волгограде поймали участников нападения на федерального судью

В объединенной пресс-службе судов Волгоградской области сразу после случившегося информацию об ограблении судьи подтвердили, сообщив, что он написал заявление в правоохранительные органы.
Расследования 25.07.2020 17:10
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25.07.2020 17:10
Сотрудникам уголовного розыска удалось вычислить граждан, которые в начале июля напали на федерального судью Краснооктябрьского районного суда Сергея Шматова. Как стало известно ИА «Высота 102», полицейскими задержаны ранее судимый, неработающий 20-летний житель Городища и 21-летний гражданин без определенного места жительства. Они сознались в нападении, которое было совершено в лифте многоквартирного дома по улице Еременко. Тогда грабители открыто похитили у федерального судьи золотую цепочку, полторы тысячи рублей наличных денег, барсетку с документами, в том числе служебным удостоверением, ключами от машины и банковскими картами. Изначально предполагалось, что нападение не связано с профессиональной деятельностью судьи.
В объединенной пресс-службе судов Волгоградской области сразу после случившегося информацию об ограблении судьи подтвердили, сообщив, что он написал заявление в правоохранительные органы.
В объединенной пресс-службе судов Волгоградской области сразу после случившегося информацию об ограблении судьи подтвердили, сообщив, что он написал заявление в правоохранительные органы.
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