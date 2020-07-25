В Волгограде при прокладке сетей связи незаконно вырубили 168 вязов

Согласно произведенному МУ «Горэколес» расчету, ущерб окружающей среде составил 1 101 000 рублей. Деньги за уничтоженные деревья были взысканы с ООО «Южрегионтелеком» по суду и уже поступили на счет департамента городского хозяйства администрации Волгограда.
Экология 25.07.2020 13:56
0
25.07.2020 13:56
Более 1 миллиона рублей было взыскано с ООО «Южрегионтелеком» после нанесения этой компанией ущерба городским лесопосадкам. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградскую межрайонную природоохранную прокуратуру, в рамках выполнения работ по переносу кабелей сетей связи в Ворошиловском районе были незаконно вырублены 168 деревьев.
Согласно произведенному МУ «Горэколес» расчету, ущерб окружающей среде составил 1 101 000 рублей. Деньги за уничтоженные деревья были взысканы с ООО «Южрегионтелеком» по суду и уже поступили на счет департамента городского хозяйства администрации Волгограда.
Согласно произведенному МУ «Горэколес» расчету, ущерб окружающей среде составил 1 101 000 рублей. Деньги за уничтоженные деревья были взысканы с ООО «Южрегионтелеком» по суду и уже поступили на счет департамента городского хозяйства администрации Волгограда.
Реклама
Ликвидатора неистребимых свалок в Волгоградской области вызвали в суд23.07.2020 20:33
Экология 23.07.2020 20:33
Масштабно и комплексно позаботиться о Доне призвал губернатор Волгоградской области23.07.2020 15:18
Экология 23.07.2020 15:18
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» искусственно восполняет популяции промысловых пород рыб в Волге23.07.2020 12:31
Экология 23.07.2020 12:31
45 лет назад очистные сооружения на острове Голодный избавили Волгоград от холеры22.07.2020 11:46
Экология 22.07.2020 11:46
Красота и великолепие: в Волго-Ахтубинской пойме расцветают лотосы18.07.2020 16:32
Экология 18.07.2020 16:32
В Волгограде природоохранный прокурор готов поговорить о наболевшем15.07.2020 14:53
Экология 15.07.2020 14:53
На Мамаев курган в Волгограде заселяют 17 белок из Подмосковья13.07.2020 13:43
Экология 13.07.2020 13:43
В Волгоградской области не теряют надежду расчистить Яму за 95 млн рублей11.07.2020 12:28
Экология 11.07.2020 12:28
Ученые наловили отборной саранчи в Волгоградской области10.07.2020 12:57
Экология 10.07.2020 12:57
Химия помогла: границы Волгоградской области очистили от саранчи08.07.2020 10:44
Экология 08.07.2020 10:44
Запрет на лесные прогулки продлили в Волгоградской области07.07.2020 09:20
Экология 07.07.2020 09:20
Режим повышенной готовности объявлен в четырех районах Волгоградской области06.07.2020 17:17
Экология 06.07.2020 17:17
Инцидент с газом в Астраханской области выявил бардак с мониторингом атмосферы03.07.2020 16:09
Экология 03.07.2020 16:09
После 111 дней половодья для Волжской ГЭС наступило лето03.07.2020 14:19
Экология 03.07.2020 14:19
В Волгоградской области неожиданно возник дефицит «чистильщиков»30.06.2020 21:22
Экология 30.06.2020 21:22
Реклама