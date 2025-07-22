«Внимание, код красный»: волгоградцев предупредили об опасной активности аллергенной пыльцы

Красный уровень концентрации аллергенной пыльцы объявили в Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сервис для аллергиков на Яндексе, в настоящее время в регионе из-за цветения сорняков высока вероятность аллергических реакций на их пыльцу.

- Сегодня и завтра высокая активность амброзии и сорняков, умеренная активность полыни, - предупреждает сервис. - Высокая активность пыльцы в городском округе Волгоград - выраженный риск аллергии.

Такая ситуация, судя по карте распространения пыльцы, сохранится в регионе до конца текущей недели.





Отметим, что пыльцевая аллергия проявляется в виде воспаления слизистых оболочек глаз и носа, приступам кашля, кожным высыпаниям.

Фото из архива V102.RU

Скриншот Яндекс.Погода