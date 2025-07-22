Волгоградцам рассказали о принципе защиты от мошенников – Zero Trust





Волгоградцам рассказали о Zero Trust, который поможет обезопасить себя от мошенников. Как пояснили в Киберполиции, данная концепция заключается на нулевом доверии.

– Не доверяйте «официальным» сообщениям вслепую. Получили звонок из «банка» с просьбой обновить данные? Или сообщение от «друга» с просьбой перевести деньги? Не торопитесь выполнять инструкции. Перезвоните в банк или другу и уточните, действительно ли они это отправляли, – советуют киберполицейские.

Также гражданам советуют создавать пароли, которые не будут состоять из стоящий по порядку цифр или связанных с вашими личными данными.

Кроме того, при обращениях от неизвестных стоит задавать как можно больше вопросов, которые смогут поставить в тупик злоумышленника.

– Интернет-услуга требует паспортных данных? Магазин просит полное имя, адрес и номер телефона? Подумайте: действительно ли это необходимо? Если нет - не предоставляйте, — рекомендуют специалисты.

Если же вам звонят от имени организации, спросите у звонящего юридический и фактический адрес, ФИО руководителя, или, в случае со звонками из правоохранительных органов, номер телефона дежурной части. Положите трубку и перепроверьте всю полученную информацию. Если при разговоре вы чувствуете какой-то подвох, то немедленно прекращайте диалог.

Фото сгенерировано ИИ Kandinsky