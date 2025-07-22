В ЦПКиО Волгограда пройдет эко-акция по сбору крышек





В Центральном парке культуры и отдыха 27 июля пройдет эко-акция по сбору пластиковых крышек для переработки. Как рассказали в пресс-службе парка, самые активные экоактивисты, которые принесут больше всего крышек, получат сертификаты на бесплатное посещение аттракционов.

Экологическая акция пройдет в 20:00 на футбольном поле перед кинопоказом. Также на площадке пройдет лекция о важности раздельного сбора отходов.

Принести на переработку можно будет крышки от пластиковых бутылок из под воды, газировки, молочных продуктов и непищевых жидкостей с маркировкой "2", "02", HDPE, PE-HD, PE. Также на переработку сгодятся пластмассовые колечки от крышек и ручки от 5-литровых бутылок, крышки от упаковок кетчупа, майонеза, детского питания и упаковок тетра-пак.

Необходимо будет снять бумажные наклейки, удалить вкладыши, промыть крышки от остатков продуктов. Все собранные крышки будут переданы на вторичную переработку отходов.