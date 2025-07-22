Сегодня, 22 июля, во втором и третьем чтениях Госдума приняла законопроект о введении штрафов до 50 тысяч рублей за передачу номера постороннему человеку.
Для юрлиц и индивидуальных предпринимателей размер штрафа установлен в размере от 50 до 100 тысяч и от 100 до 200 тысяч. В данном случае будут взымать штрафы, если предприниматели будут незаконно предоставлять возможность пользоваться своей связью людям, не работающим в компании.
Кратковременная и безвозмездная передача номера постороннему человеку для его личных нужд не будет являться административным правонарушением.