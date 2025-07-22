Общество

Мэрия: реконструкцию путей на Ангарском завершат осенью

Общество 22.07.2025 19:02
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22.07.2025 19:02


В Волгограде городская администрация уточнила сроки окончания работ по реконструкции трамвайной линии на ул. Ангарской. По данным мэрии, возобновить движение трамваев между Дзержинским и Центральным районами областного центра планируют осенью.

В горадмине уточняют, что такие сроки были утверждены перед стартом работ и они остаются неизменными.

– Сроки окончания работ по реконструкции трамвайной линии не изменились: основные работы планируется завершить осенью, после чего запустить движение по новому полотну. Некоторые виды работ, не влияющих на движение трамвайных маршрутов, будут выполняться до конца года, – говорится в ответе администрации на запрос ИА «Высота 102». 

Жители Ангарского, тем временем, отмечают стахановские темпы, которые набрали рабочие на участке от пересечения Ангарской с улицей Рокоссовского.

– Всего за пару дней бригада, которая занимается демонтажем рельсов и шпал, уже дошла до областной больницы, – сообщают жители. – Буквально вчера утром ехали – они возились еще в районе нового ЖК напротив АЗС, а уже к 21.00 сложили шпалы стопками напротив облбольницы. Заборы вдоль трамвайной линии демонтировали уже до Бурейской. 

Напомним, что на время реконструкции трамвайного полотна поселок Ангарский обслуживает компенсационный автобусный маршрут №2А «Школа №36 – Детский центр» и маршрут №98 «Ул. Ткачева – магазин «Эльдорадо». Дополнительные единицы подвижного состава вышли на троллейбусный маршрут №10 «Пл. Куйбышева - Жилгородок». Трамвайные маршруты №3 «Ул. КИМ – «Обувная фабрика» и скорректированный маршрут №1 «Ул. КИМ – Ул. Мончегорская» курсируют в указанных границах. 

Электробусный маршрут №15 по будним дням выполняет рейсы в границах «Ул. Тополевая» - «Жилгородок», где также к оплате принимаются проездные на трамвай. В выходные дни электробус работает в привычном горожанам режиме - до железнодорожного вокзала. В своем обычном режиме работают также другие маршруты, обслуживающие микрорайон Жилгородок: автобус №85 «Родниковая Долина - Жилгородок», а также троллейбусы №10а «Жилгородок – Ул. Грамши» и №15а «Ул. Ессентукская – пл. Куйбышева».

Накануне ИА «Высота 102» публиковало уточненное расписание автобуса №2А. 

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